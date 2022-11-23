Kılıçoğlu’ndan "dilenciliği meslek haline getirenlere yardım etmeyin" çağrısı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Alper Kılıçoğlu, vatandaşların dilenciliği meslek haline getirmiş şahıslara herhangi bir yardımda bulunmaması çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik yaptığı denetimleri il genelinde sürdürüyor. Özellikle ilçe merkezlerinde trafik ışıklarında vatandaşlara duygu sömürüsünde bulunarak haksız kazanç elde eden veya çeşitli ürünler satmak bahanesiyle sürücülerden para isteyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ilgililere Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine istinaden cezai işlem uygulanıyor.

Trafik akışını tehlikeye sokacak şekilde araç aralarında dolaşarak dilenen şahısların engellenmesi amacıyla resmi ekiplerin yanı sıra oluşturulan sivil ekiplerde aralıksız kontrol gerçekleştiriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Alper Kılıçoğlu, vatandaşların dilenciliği meslek haline getirmiş şahıslara herhangi bir yardımda bulunmaması çağrısında bulundu. Denetimlerde rastlanan ve gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu düşünülen bireylere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordineli çalışma ile gelir tespitinden sonra yardımda bulunulduğunu aktaran Kılıçoğlu dilenciliğin emeksiz, kolay yoldan para kazanmayı teşvik etmesi ve toplumsal onuru yok etmesi nedeniyle mücadele edilmesi gereken bir durum olduğunu bildirdi.

Vatandaşlar, kendilerini rahatsız eden veya trafik akışını tehlikeye sokacak şekilde dilenen şahısların tespiti durumunda 153 Alo Zabıta ve 0535 108 34 46 numaralı Zabıta WhatsApp İhbar Hattından ekiplere bildirebilecek.