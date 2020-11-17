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Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı hayatını kaybetti
Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan, Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı (64) hayatını kaybetti.
HATAY 17.11.2020, 15:49
Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan, Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı (64) hayatını kaybetti.
Reşit Baltacı, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi Aile Kabristanlığında yapılan askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze törenine; Erzin Kaymakamı Osman Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Askeri Erkan, siyasi parti ilçe başkanları, gazi arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
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