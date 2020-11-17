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Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan, Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı (64) hayatını kaybetti.

HATAY 17.11.2020, 15:49
Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan, Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı (64) hayatını kaybetti.

Reşit Baltacı, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi Aile Kabristanlığında yapılan askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Erzin Kaymakamı Osman Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Askeri Erkan, siyasi parti ilçe başkanları, gazi arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
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