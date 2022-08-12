Katarak ameliyatı için gittiği hastanede gözünü kaybetti

Hatay’da özel bir hastanede katarak ameliyatı olan Ali Kirmit, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Merkez Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi’nde ikamet eden Ali Kirmit (72), 4 Nisan’da sağ gözünde uzağı görememe şikayetiyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Kirmit’e katarak ameliyatı olması gerektiği belirtildi. Ancak Antakya’daki Özel Yaşam Tıp Cerrahi Merkezi’nde iki defa katarak ameliyatı olan Ali Kirmit sağ gözünü kaybetti. Ameliyattan sonra hastaneye kontrol amaçlı gittiklerini belirten Kirmit, "Benim gözümün iyileşmesi durumuyla ilgili hiçbir netice çıkmadı. 15 gün sonra başka bir hastaneye ve başka bir doktora gittiğimizde bize söylenen gözümün görme yetisini kaybettiğiydi. Bir önceki ameliyatı yapan doktorlar bana bir operasyon daha yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Bu doktorlardan bir tanesi gözümün bu ikinci operasyondan sonra yüzde 95 göreceğinin umudunu bana verdi. Bana verilen yüzde 95 oranından bu ameliyat sonrasında sıfırla çıktık. Biz bu arada birçok hastane ve doktora gittik fakat bir netice alamadık. Gittiğimiz tüm doktorlar ’bu göz artık görmez’ dedi ve bizi geri gönderdi. Daha önce gözüm görüyordu, ameliyattan sonra gözüm görmez oldu” dedi.

Özcan Kirmit de, babasının operasyondan sonra hiçbir şekilde göremediğini ifade etti. Hastane sürecini anlatan Özcan Kirmit, “Babamı 4 Nisan 2022 tarihinde Hatay Devlet Hastanesine göz polikliniğine muayeneye götürdüm. Babamın katarak ameliyatına ihtiyacı olduğunu ifade ettiler. Bunun üzerine hastanede ameliyat sırasının 2 ay gibi uzun bir süre olduğunu bize ilettiler. Özel bir hastaneye götürdüğümüz babama operasyon yapıldı. Burada yapılan operasyon başarısız geçti. 15 gün boyunca babamı kontrole götürdüm. Babamı bazen de Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine de kontrol amaçlı götürdük. Ameliyatı yapan doktor operasyonun başarısız geçtiğini ve katarağın yere düştüğünü ve haberinin olmadığını ifade etti. Biz o günden sonra başka hastanelere gittik. Buralarda babamın gözü için artık geri dönüşü olmayacağını bize söylediler” diye konuştu.

İlk ameliyatı yapan doktorun özel hastanede çalışan iki doktor arkadaşıyla birlikte kendilerine ikinci bir ameliyat gerektiğini söylediğini ifade eden Kirmit, “Biz de babamın gözü için iyi olacaksa operasyonu kabul ettik. İkinci operasyondan sonra 15 gün boyunca gözün görmediğini, operasyonun da başarısız geçtiğini bize bildirdiler. Biz de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduk. İşin adli tarafı 2 aydır devam ediyor. Bu operasyon yapılmadan önce babamın sıkıntılı gözü yakını görebiliyordu, uzağı da gözlük yardımıyla görebiliyordu. Önceleri araç kullanabiliyordu, şimdi araç kullanamıyor. Sosyal hayatında da kısıtlama oldu. Evden çıkamıyor. Babam şu an kör, bize yardımcı olun” diye konuştu.

Özel Yaşam Tıp Cerrahi Merkezi yönetimi ise, konunun yargıya taşındığını, şu an bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.