Karikatürist Aslantürk: "Çocuklara tablet vermeyin, kalem kağıtla çizsinler"

Aslantürk, Hatay Kitap Günleri’nin konuğu oldu. Usta çizer, karikatür dergilerinin tirajının azalmasının sebebini soran bir okura, dergilerin yönetimlerinin kötü olması, maddi yetersizliğin çizerlerin kariyerlerinde farklı yönlere gitmesine sebep olması ve amatör çizerleri artık eskisi gibi eğitme ortamının bulunmamasından dolayı olduğunu söyledi.

Aslantürk, çizime meraklı gençlere önce kalem kağıtla başlamalarını öğütledi ve çizim tekniklerinin tabletlerle gelişmediğini tam tersi etki oluşturduğunu söyleyerek ailelere çocuklarını eski yöntemlere yönlendirmeleri konusunda tavsiye verdi.

Hatay ile ilgili bir karikatür çizseniz konu ne olurdu sorusuna Aslantürk, “Hoşgörüyle ilgili çizerdim. Hatay deyince aklıma ilk gelen hoşgörü oldu. Buraya gelirken arkadaşlarım hep yemeklerinden bahsetti ama benim gördüğüm Hatay’ın hoşgörüsü oldu. Çok kısa gördüm ama tekrar gelip daha çok gezmek istiyorum, çok merak ediyorum. Kültür, barış ve hoşgörünün olduğu nadide bir yer. Aslında her yerde olması gereken bir şey, Hatay denilince gözlerimi parlatmasının sebebi bu, tüm ülkede olması gereken ama sadece burada küçük bir adada kalmış olması üzücü” diye cevap verdi.