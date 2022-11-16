Japon Büyükelçisi Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi’nde

HATAY (İHA) – Japonya Büyükelçisi Suziki Kazuhiro, İller Bankası aracılığıyla hayata geçirilen 45 milyar Japon Yeni tutarındaki kredi projesinin ağırlıklı olarak su temini, kanalizasyon ve atık yönetiminin iyileştirilmesi için kullanıldığını Hatay’da da birçok önemli projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Japonya Büyükelçisi Suziki Kazuhiro ve JICA temsilcileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından Kırıkhan’da yapılan Atıksu Arıtma Tesisi’ni inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Ziyaret sırasında Büyükelçi Kazuhiro’ya, JICA Türkiye Ofis Temsilcisi Yurika Saıto, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, HATSU daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

Tesisi gezmeden önce konuşma yapan Japonya Büyükelçisi Suziki Kazuhiro, “Yapılan hizmetler, Türkiye’nin Japonya projelerine ilgisinin büyüklüğünü gösterdi. Japon yeni kredisi ile inşa edilen Hatay Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi’ni işleten ve yöneten Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerine alakaları için teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Başkanı Yuko Tanaka, yaptığı konuşmada, “Tüm yerel yönetimlerde olduğu gibi Hatay’da da su ve altyapı geliştirme maliyeti yerel yönetimin sorumluluğundadır. Yaşam ortamının iyileştirilmesi için artan bir ihtiyaç vardır ve altyapının getirilebilmesi artan Suriyeli sayısıyla beraber bir sorun haline gelmiştir. Bu koşullar altında 2015 yılından bu yana JICA bu proje aracıyla Suriyeli akınından etkilenen yerel yönetimlere su ve altyapı iyileştirilmesi için gerekli olan uzun vadeli fonları sağlamıştır. İller Bankası aracılığıyla hayata geçirilen 45 milyar Japon Yeni kredi projesi ağırlıklı olarak su temini, kanalizasyon ve atık yönetiminin iyileştirilmesi için kullanılıyor ve Hatay’da da birçok önemli proje hayata geçiriliyor” dedi.

HATSU Genel Müdürü Polat da su kaynakları ile tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için HATSU olarak, JICA ve İller Bankası katkılarıyla önemli hizmetlere imza attıklarını ifade ederek, “Hatayımıza kazandırdığımız ve yapmayı planladığımız yatırımlara değinecek olursak, suyumuzu ve zamanımızı boşa harcamamak için ne denli ciddi adımlar attığımızı daha net ve somut şekilde görmüş olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından HATSU Genel Müdürü Polat tarafından Japonya Büyükelçisi Kazuhiro’ya çiçek takdim edildi. Daha sonrasında tesisi gezen Büyükelçi Kazuhiro ve JICA yetkililerine, HATSU Genel Müdürü Polat ve beraberindeki heyet eşlik etti.