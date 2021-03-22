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Jandarma’dan down sendromlu çocuğa üniformalı sürpriz

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Jandarma komutanlığı ekipleri down sendromlu küçük çocuğa sürpriz yaparak üniforma giydirdi.

HATAY 22.03.2021, 12:28
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Jandarma’dan down sendromlu çocuğa üniformalı sürpriz

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Jandarma komutanlığı ekipleri down sendromlu küçük çocuğa sürpriz yaparak üniforma giydirdi.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cırtıman Mahallesinde ikamet eden Down sendromlu A. E. Y. isimli çocuğu evinde ziyaret ederek Jandarma üniforması ve bayrak hediye etti.

Jandarma ekiplerinin üniforma hediyesi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen A.E.Y. üniformayı giyerek kendisini ziyarete gelen Jandarma ekipleri ile birlikte asker selamı verdi.
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