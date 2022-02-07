Jandarma sokak hayvanlarını besledi

Hatay’ın Belen ve İskenderun ilçelerinde jandarma, kış mevsiminin getirdiği zor koşullarda sokakta yaşayan hayvanları besledi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) koordinasyonunda Belen ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Hayvanların Korunması’ konulu genelgesi doğrultusunda kış mevsiminin getirmiş olduğu zor koşullarının günlük hayata olumsuz etkileri sonucu sokaklarda bulunan, barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin desteği ile park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 24 ayrı noktaya toplamda 250 kilogram mama, yem, yiyecek ve su bıraktı. Kış mevsimi boyunca, sokak hayvanlarının beslenmesi aralıklara devam edeceği bildirildi.