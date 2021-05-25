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Jandarma sokak hayvanları için sahada

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinasyonda Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sokak hayvanları için mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

HATAY 25.05.2021, 14:58
Jandarma sokak hayvanları için sahada

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinasyonda Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sokak hayvanları için mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan kısıtlama nedeniyle İl Jandarma Komutanlığınca yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma yapıldı.

İskenderun ve Arsuz ilçelerinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinasyonda, Arsuz Belediyesinin desteği, katılımı ile Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri ile birlikte hayvan barınakları, park, bahçe ve orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 45 ayrı noktaya 250 kilo mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.
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