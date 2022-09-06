İtalya’nın Suriye Özel Temsilcisi Hatay’da

İtalya’nın Suriye Özel Temsilcisi Stefano Ravagnan ve beraberindeki heyeti Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

Vali Doğan, Ravagnan’ı tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inanışları ve etnik yapıları aynı çatı altında barış ve hoşgörü ile bir arada tutan kadim şehir Hatay’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Suriye Özel Temsilcisi Ravagnan ise gerek coğrafi gerekse tarih ve kültür açısından çok önemli bir şehir olan Hatay’da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.