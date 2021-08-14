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İskenderun’da YKS sınavında başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 2021 Yılı Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavına girerek Türkiye sıralamasında ilk 1000 içinde yer alarak başarı elde eden 12 öğrenci düzenlenen törenle ödüllendirildi.

HATAY 14.08.2021, 15:15
İskenderun’da YKS sınavında başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 2021 Yılı Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavına girerek Türkiye sıralamasında ilk 1000 içinde yer alarak başarı elde eden 12 öğrenci düzenlenen törenle ödüllendirildi.

YKS sınavına girerek başarı elde eden 12 öğrenci, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı tarafından, gönüllerince ihtiyaçları olan teknolojik ürünleri alabilecekleri 3’er bin lira para ile ödüllendirildi. Başkan Tosyalı, öğrencileri tebrik ederek bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesi temennisinde bulunarak, eğitime olan desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ise Pandemi süreci nedeniyle zor koşullarda üstün başarı gösteren öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini kutladı.
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