İskenderun’da yaşayan Ukraynalı kadınlar ülkeleri için yardım kampanyası başlattı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ukraynalı kadınlar, savaş nedeniyle zor durumda olan Ukrayna için yardım kampanyası başlattı.

Güvercinli Park’ta belediyeden aldıkları yasal izinlerle yardım çadırı kuran Ukraynalı kadınlara eşleri ve arkadaşları eşlik ediyor. Kurdukları stantlarda ülkelerinde yaşanan dramı fotoğraflarla anlatmaya çalışan Tanya Karaçay, Olga Gemili, Tanya Alay özellikle çocuklara yönelik yardım malzemelerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

10 yılı aşkın süredir İskenderun’da yaşadığını belirten Tanya Karaçay, "Biz buradayız ama ailelerimiz Ukrayna’da bombalardan korunmak için bodrumda yaşıyorlar. İnsanlarımız savaş nedeniyle mağdur durumdalar biz de elimizden ne geliyorsa yapabilmek için bir kampanya başlattık. İskenderun halkı duyarlı davranıyorlar hedefimiz bir tır yardımı toplayabilmek. Özellikle çocuklar için yardım malzemeleri bekliyoruz ama gönüllerinden ne geliyorsa getirebilirler" dedi.

Anne ve babası Ukrayna’nın Nikolay şehrinde evlerinin bodrumunda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Olga Gemili ise sosyal medyayı da kullanarak Ukrayna Konsolosluğunun belirlediği ihtiyaç listesine göre yardım topladıklarını ve toplanan yardımların konsolosluk aracılığı ile sınıra ulaştıracağını söyledi.

Türk halkına ve İskenderunlulara yardım konusunda duyarlılık gösterdikleri için teşekkür eden Tanya Alay ise internette görüştüğü anne babasının sığınakta bombalardan korunmaya çalıştıklarını ve o anları gördüğünde savaş olduğuna inanamadığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kampanya bir hafta devam edecek.