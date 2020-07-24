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İskenderun’da kaçak ve sahte içki operasyonu
HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE POLİS BİR EV VE İŞ YERİNDE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRDİ.
HATAY 24.07.2020, 14:56
Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis bir ev ve iş yerinde sahte ve kaçak içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gözcüler Mahallesi’ndeki bir ev ve iş yerine, sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 69 litre sahte ve 17 şişe kaçak içki, 130 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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