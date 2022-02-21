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İskenderun’da kaçak cep telefonu operasyonu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
HATAY 21.02.2022, 12:17
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı cep telefonu satışına yönelik Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir işyerinde arama yapıldı. İş yerinde 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
İş yeri sahibi A.K.Y. hakkında adli işlem yapıldı.