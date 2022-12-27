İskenderun’da işyerine giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Denizciler mahallesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi sonucu olayın şüphelisinin A.S. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Karayılan mahallesinde bulunan evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada ise işyerinden çalınan 2 adet şarjlı, 1 elektrikli matkap, 1 adet dekopaj, 1 adet freze ve 4 adet spiral taşı ele geçirildi.

Şüpheli A.S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü