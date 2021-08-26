İskenderun’da bin 815 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 815 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca, 185 adet fişek ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, bir adreste yaptığı aramada poşet içerisinde B.T. ile T.B. isimli şahıslara ait bin 815 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile 185 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.T. ile T.B. isimli şahıslar emniyete götürüldü.