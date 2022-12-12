İskenderun’da aranan 15 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan 15 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçluların yakalanmasına yönelik yapılan asayiş uygulama kontrollerinde, uyuşturucu suçundan 3, hırsızlık suçundan 5, suç uydurma suçundan 1, silahla kasten yaralama olayının şüphelisi 1 ile çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.

Yapılan asayiş uygulama kontrollerinde 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 24 adet dolu fişek, 31 gram metamfetamin, 2 adet payp, 1 adet çalıntı laptop, 9 adet şase numarası basımı yapılan numaratör ele geçirildi.