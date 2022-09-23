İskenderun’da Ahilik Bayramına mehterli kutlama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile mehter takımı eşliğinde Ahilik Bayramını kutladı.

Ahilik Haftası kutlamaları için Şehit Pamir Caddesinde bir araya gelen kuyumcular saatçiler çiçekçiler ve fotoğrafçılar odası, sivil toplum kuruluş temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde sahile kadar yürüdü.

Gerçekleştirilen yürüyüşe çevredeki vatandaş ve esnaf da alkış ile destek verdi.

Ahilik kavramının önemine değinen Kuyumcular Saatçiler Çiçekçiler ve Fotoğrafçılar Odası Başkanı Uğur Fırat, “Ahilik Haftasının 35. yıldönümü dolası ile çeşitli kutlama etkinlikleri düzenledik. Bugünde mehteran takımı ve esnafımız ile birlikte kutlamanın huzuru içerisindeyiz. Tüm esnaf sanatkarının bayramı kutlu olsun. Ahi Bayramındaki birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.