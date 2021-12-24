İskenderun Ortodoks kilisesinde Noel ayini

Hatay’da Noel dolayısıyla İskenderun Ortodoks kilisesinde ayin düzenlendi.

Pandemi nedeni ile geçen yıl halka açık kutlanamayan Noel bu yıl Pandemi tedbirleri ile kutlandı. İskenderun Rum Ortodoks Kilisesindeki Noel ayini için gelen Hıristiyan vatandaşlar dualar etti. İlahilerin okunduğu ayinde kilisenin papazı Dimitri Yıldırım Noel, dünya barışı için dua etti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dimitri Yıldırım, "Özellikle Türkiyemize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini dilerim" dedi.

İskenderun Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, Noel ayininin bu sene pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Bayramımızı kutlayan vatandaşlarımıza devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyor teşekkür ediyoruz“ dedi.

Ayine, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da katıldı.