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İskenderun Hentbol Spor Kulübü 2. Lig’e yükseldi

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU (THF) KADINLAR BÖLGESEL LİGİNDE MÜCADELE EDEN İSKENDERUN HENTBOL SPOR KULÜBÜ 2. LİG'E ÇIKTI.

HATAY 26.10.2020, 12:15
İskenderun Hentbol Spor Kulübü 2. Lig’e yükseldi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar Bölgesel Liginde mücadele eden İskenderun Hentbol Spor Kulübü 2. Lig’e çıktı.

İskenderun Spor Salonunda Mardin Kızıltepe Spor Kulübü’nü 37 – 21 yenen İskenderun Hentbol Spor Kulübü 2. Lig bileti aldı.

Karşılaşma öncesi İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel iki takımın sporcularına başarı dilediler.

Oynanan karşılaşmanın sonunda Tosyalı ve Gündel, İskenderun Hentbol Spor Kulübü sporcu ve teknik heyetini elde ettikleri şampiyonluk ve başarı nedeniyle kutladı.

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