İskenderun Hatmek’te yıl sonu sergisi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (Hatmek) eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

HATMEK’in İskenderun’daki merkezinde eğitim gören kursiyerlerin emeklerinin meyvesi olan ürünler “Bizim Eller” temasıyla sergilendi ve sergiye katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ülkü Tecimen, “Yıl boyunca yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu ürünler kursiyerlerimizin başarısıdır. Kurslarımızın sayısını arttırarak daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Kurslarımızın açılmasında ve halkımızla bütünleşmesine katkı veren Başkanımız Lütfü Savaş’a teşekkür ediyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Emine Atmaca 2016 yılından itibaren hizmet vermen İskenderun HATMEK’ te bu yıl ocak ve mayıs ayları arasında toplam 19 kurs açıldığını ifade etti. Atmaca, “Kursiyerlerimiz çok güzel bir sergi hazırlamış. İskenderun’da çiçek sepeti ve ipek kozası işlemeciliği kursları büyük ilgi çekiyor. Kursiyerlerimiz güzel işler yapmışlar. Bu yıl 367 kursiyerimiz belgelendirildi. Yaz mevsimi kurslarımızın da ilgi göreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

El sanatlarından ipek kozası işlemeciliğine, biçki dikişten çiçek sepeti örücülüğüne kadar çok sayıda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarına kaydederek, “Boş zamanlarımızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz. Bize bu imkânı tanıyan başta başkanımız Lütfü Savaş ile tüm ilgililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kursiyerler açılış sonrasında canlı müzik eşliğinde şarkı söyleyip eğlenerek yıl sonu sergisine renk kattı.