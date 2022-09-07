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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
HATAY 07.09.2022, 08:52
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarını önlemeye ve şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Menderes Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana gelen iki ayrı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin T.G. ve K.M. olduğu tespit edildi.
Şüpheli T.G. gözaltına alınırken, çalınan radyatör ve motor parçaları bulunarak sahibine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen T.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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