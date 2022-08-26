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İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
HATAY 26.08.2022, 13:21
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan inşaattan beton kırıcı, su motoru, kaynak makinesi ve 3 adet matkap çalındığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; olayının şüphelisinin E.G. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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