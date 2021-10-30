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İnme’de ilk saatler hayati önem taşıyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, Türkiye’de inme sıklığının artış gösterdiğine dikkat çekerek, inme geçiren hastanın kalıcı felç durumunun önlenmesi açısından ilk 4,5 saatin altın değere sahip olduğunu belirtti.

HATAY 30.10.2021, 11:41
İnme’de ilk saatler hayati önem taşıyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, Türkiye’de inme sıklığının artış gösterdiğine dikkat çekerek, inme geçiren hastanın kalıcı felç durumunun önlenmesi açısından ilk 4,5 saatin altın değere sahip olduğunu belirtti.

İnme nedir, belirtileri nelerdir?

İnmenin çoğunlukla aniden ortaya çıktığını ve en sık görülme nedeninin beyin damar tıkanıklığına bağlı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “İnme, tıkanıklık ya da kanama sonucunda beyinde oluşan lezyonlardan kaynaklanan nörolojik bulgulardır. vücudun bir tarafında görülen felç ya da kuvvet kaybı, denge sorunu, görme kaybı, inme geçiren hastalarda en sık karşılaştığımız belirtilerdir. Özellikle iskemik inmeler, beyin damar tıkanıklıkları sonucunda oluşan inmelerdir. Tek taraflı uyuşma, kuvvetsizlik, yüzde kayma, görme bulanıklığı, çift görme ve denge kaybı gibi yakınmalarda vakit kaybetmeden hastaneye başvurmak, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçecektir” dedi.

“İnme riskini azaltabilirsiniz”

İnme riskinin azaltılabilmesi için alınabilecek önlemlerden söz eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “Halk arasında felç olarak bilinen inmenin önlenebilmesi için; hipertansiyonun kontrolü, ilaç kontrolü, sağlıklı beslenme, diyabetin kontrol altına alınması, sigaradan uzak durulması oldukça önemlidir. Ayrıca hareketli yaşam, inme hastalığını önlemek için önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

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