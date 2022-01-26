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Iğdır’da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
Iğdır’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.
HATAY 26.01.2022, 23:09
Iğdır’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.
Yangın, saat 20:30 sıralarında Özgür Mahallesi Çakır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri genci dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri daha sonra çıkan yangına müdahale etti. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.