İftarın olmazsa olmazı hurma, tezgahları süslüyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma sezonu yeniden hareketlendi. Tezgahtaki yerini alan hurmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da alışverişe çıkan vatandaşlar hurmaya yoğun ilgi gösterdi. Sünnet olmasının yanı sıra vücudun sağlığına da iyi gelen ve aynı zamanda tok tutan hurma, çeşitleriyle göz alırken çeşidine göre fiyatlar da değişkenlik gösteriyor.

Uzun yıllardır bu sektörün içinde olan Arif Kasap, bu sezon ürüne ilginin çok olduğunu belirterek, “Hurma sezonu, Ramazan sezonu olarak bilinmektedir. İşlerimizde 5-6 kat yükselme meydana geldi. Bu sene ilgi, geçen senelere göre daha iyi. Pandemi dolayısıyla biz biraz tereddüteydik ama Allah’a şükür işlerimiz çok iyi” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar 25 liradan başlıyor, 70 liraya kadar çıkıyor

Hurmanın her çeşidi farklı fiyatlara tekabül ediyor. Aynı ağaçta yetişen iki hurmanın bile fiyatları birbirinden farklı. Meşruk Hurması 25 lirayken, Mebrum Hurması’nın fiyatı 70 lira. Diyet hurması olarak bilinen Sugai Hurması ise 50 lira. Her işletmede çeşitlerin kalitesine göre fiyatlar farklılık gösteriyor.