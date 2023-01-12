Hurda yüklü kamyonet, çıkan yangında hurdaya döndü

Hatay’da seyir halindeki kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Arsuz ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hurda yüklü kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün yangını fark ederek yol kenarına çektiği kamyonet alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale edip yangını söndürmesine rağmen araç hurdaya döndü.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.