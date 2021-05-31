banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?

Hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan şüpheli evine yapılan baskınla yakalandı.

HATAY 31.05.2021, 15:50
Hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan şüpheli evine yapılan baskınla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı bulunan L.T. isimli şahsın yakalanması ve çalıntı eşyaların ele geçirilmesi için Buluttepe Mahallesindeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet 7.65 mm çapında fişek, 7 adet cep telefonu, 1158 adet çeşitli hap 1 adet oto teybi, 1 adet güvenlik kamerası, 2 adet flash bellek, 2 adet plazma televizyon ekran camı, 2 bin 210 lira para ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelisi L.T. ve evde birlikte yaşadığı M.G. ile yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu