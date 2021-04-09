Her el titremesi parkinson değil

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, basit gibi görünen el titremesinin dahi, birçok ciddi nörolojik hastalıkların belirtisi olabileceğini ifade ederek, bu belirtilerin görülmesi halinde nöroloji uzmanına başvurmak gerektiğini söyledi.

El titremesi, denge bozukluğu ve hareket yavaşlığı gibi belirtilerle kendini gösteren parkinsonun yavaş ilerleyen nörolojik bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “Parkinson hastalığı; beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla oluşan, genellikle 40 ile 60 yaş arasında başlayan ilerleyici bir hastalıktır. Bu hastalığın en önemli belirtileri; titreme, hareket yavaşlaması ve yürüme bozukluğudur. Bununla birlikte; duygusal durum değişiklikleri, sıkıntı, kaygı bozukluğu, yüzde donukluk, depresyon gibi bulgular da, bu hastalığın belirtileri arasındadır. Ailede parkinson hastalığının varlığı, hastalık riskini daha da arttırmaktadır. Eğer yakınlarınızda bu tür bulgular varsa, zaman kaybetmeden nöroloji uzmanına görünmek önemlidir. Dolayısıyla hastalığın tedavisi daha kolay olur ve ilerlemesi engellenebilir” dedi.

Her el titremesinin parkinson hastalığından kaynaklanmadığını ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “Parkinson hastalığının tanısı, muayene verilerine göre değerlendirilir. Tanıyı kesinleştirmek adına, tahlil ve tetkik istenebilir. Her el titremesi, parkinson ile karıştırılmamalıdır. Parkinson sanılan titremenin nedeni ailesel el titremesi olabilir. Erken yaşlarda görülebilen ailesel el titremesi hastalığı; iki elde görülebilmekte, stresle artmakta ve genelde hareket sırasında ortaya çıkmaktadır. Parkinson hastalığında ise el titremeleri istirahat halindeyken görülür” diye konuştu.