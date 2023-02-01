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Havuza düşen porsuk kurtarıldı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde boş su havuzuna düşen porsuk itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
HATAY 01.02.2023, 13:08
Hatay’ın Arsuz ilçesinde boş su havuzuna düşen porsuk itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaçiftlik Mahallesinde buluna boş su havuzuna porsuk düştü. Vatandaşlar havuzdan çıkamayan hayvanı fark ederek durumu Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler,porsuğu kurtardı.
Kurtarılan porsuk tekrar doğal ortamına bırakıldı.