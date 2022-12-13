Hatay’ın yeni sebze ve meyve halinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 dönümlük arazi üzerine yaptırılacak Antakya sebze ve meyve halinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye’nin en modern tesisini yapacaklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Sadece bir sebze ve meyve hali değil tarım ve ticaret merkezi olacak. Tesiste kuru gıda da olacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerine de hizmet verecek. İskenderun ve Dörtyol’daki haller nispeten yeni ve daha rahat. Ancak İskenderun bölgesindeki 6 ilçeyi de kapsayacak bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz”dedi.

170 bin metrekare araziye kurulacak olan sebze ve meyve halinin toplam inşaat alanı 46 bin 724 metrekare olacağı, bu alanda 168 adet ticari birim, giriş-çıkış kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, depolama alanları, idari bina, itfaiye istasyonu, hamam, cami, kafeler, büfeler, restoran, eczane, postane ve banka şubeleri yer alacağı kaydedildi. Ayrıca, Türkiye’de ilk olarak kurulacak rüzgârgülü tribünleri ile elektrik üretimi sağlanacağı ve üretilen elektrik ile sebze ve meyve halinin ihtiyacını karşılayacağının planlandığı anlatıldı.

Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yanı sıra siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri ile Antakya ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda hal esnafı katıldı.