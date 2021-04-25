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Hatay’daki kazada yaşamını yitiren 4 kişiden 3’ünün cenazesi defnedildi

Hatay’da vincin devrilmesi sonucu 11 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün cenazesi toprağa verildi.

HATAY 25.04.2021, 18:48
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Hatay’daki kazada yaşamını yitiren 4 kişiden 3’ünün cenazesi defnedildi

Hatay’da vincin devrilmesi sonucu 11 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün cenazesi toprağa verildi.

Dün, Mehmet Sultanoğlu idaresindeki 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vincin devrilerek 11 araca çarptığı kazada hayatını kaybeden Sultanoğlu, Eda Demirel (21), taksi sürücüsü Zülfikar Göçmen ve vinçte bulunan Özcan İnal’ın cenazesi, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Demirel için Defne ilçesi Bostancık Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Demirel’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Vinç sürücüsü Sultanoğlu’nun cenazesi Defne, taksi sürücüsü Göçmen’in cenazesi de Antakya ilçesinde defnedildi.

İnal’ın cenazesinin ise toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’e gönderildiği öğrenildi.
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