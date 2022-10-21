Hatay’da zeytinyağı üretim tesisleri denetlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri zeytinyağı üretim tesislerini denetledi.

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, zeytin hasadı sezonunun başlaması ve bazı zeytinyağı üretim firmalarının çevre kirliliği ile kötü kokuya sebebiyet vermesi nedeniyle denetimlerini sıkılaştırdı.

Zabıta ekipleri, Antakya ilçesinde faaliyet gösteren 2 zeytinyağı üretim tesisi ile bir akaryakıt istasyonunu denetledi. Denetlenen işletmelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını kontrol eden ekipler ayrıca çevre kirliliğinin önüne geçecek önlemlerin alınıp alınmadığını sorguladılar.

Zeytinyağı üretim tesislerinde zeytin sıkma işlemi sırasında ortaya çıkan ve kara su olarak adlandırılan atık sular ile posanın ilgili yönetmeliğe uygun şekilde depolanması, herhangi bir çevre kirliliğine yol açmaması konularında hassas davranan ekipler denetimlerine devam edeceklerini belirttiler.