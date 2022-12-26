Hatay’da zabıta denetimlerini sıklaştırdı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıda ürünü tüketmesi için yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

İlçelerde eş zamanlı olarak market, restoran, pastane, imalathane ve kuruyemişçi gibi işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, raflarda yer alan ürünlerin son tüketim tarihlerini, meyve sebze reyonlarındaki ürünlerin fiyat etiketlerini ve temizlik durumlarını titizlikle kontrol etti.

Ekipler, denetimler esnasında gördüğü eksikleri işletme sahiplerine bildirerek mevzuata uygun hareket eden iş yeri yetkililerine teşekkür etti.