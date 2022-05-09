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Hatay’da yol çalışmaları
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.
HATAY 09.05.2022, 15:43
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.
Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, Arsuz ilçesi Madenli’de bulunan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Limanı yolunda beton asfalt serimine başlarken ekipler ayrıca Kırıkhan’ın Karataş, Delibekirli, Arkıtça ve Çamseki mahalleleri grup yolunda trimer kazısına başladı.