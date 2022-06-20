Son Dakika
Hatay’da yılanların dansı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
HATAY 20.06.2022, 20:41
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çöğürlü Mahallesi’nde evinin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.