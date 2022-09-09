Hatay’da yerel medya ödülleri yarışması başvuruları başladı

Hatay’da yerel medya ödülleri yarışmasının başvuruları başladı.

Hatay Avlu Dergisi’nin 1. yılı nedeniyle Temizyürek Medya işbirliği ile Yerel Medya Ödülleri Yarışması yapılacak. Seçici Kurul tarafından “Hatay” temalı haber-fotoğraf ve sayfa mizanpaj dallarında toplam 9 basın mensubuna ödül verilecek. Başvurular 30 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

Ödüller, haber ana başlığı ile köşe yazılarını da içinde barındırırken sayfa mizanpajı ve fotoğraf olmak üzere üç dalda veriliyor.

Ödüller, 1 Ocak 2021-10 Eylül 2022 tarihleri arasında yayınlanan eserlere verilecek.