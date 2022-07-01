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Hatay’da yayla yollarında bakım onarım yapılıyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
HATAY 01.07.2022, 08:07
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay’ın her noktasında yaylalara ulaşımı sağlayan grup yollarında kış mevsiminin de etkileriyle zamanla deforme olan bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Ekipler, Dörtyol Ufacık, Gürlerik, Horo, Mişmiş, Pekmezci ve Çat yaylaları; Samandağ Çamlıyayla, Batıayaz ve Büyükoba grup yolları ve Kırıkhan Alan Yaylası yollarında büz döşeme, şarampol temizliği, yol genişletme ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.