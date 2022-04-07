Hatay’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak Serinyol Bölge Trafik uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde 128,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, M.C. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.