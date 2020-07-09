Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki ikamette yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte gerçekleştirdiği operasyonda Dörtyol ilçesinin Kışlalar Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Bir ikamette yapılan aramada iki parça halinde 5 gram esrar, şüphelinin aracında yapılan aramada ise bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet fişek ele geçirilirken, M.Ü gözaltına alındı.

Ayrıca M.S isimli şahsın ikametinde yapılan arama da ise dört parça halinde 66 gram esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.