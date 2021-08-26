Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da 134,7 gram kubar esrar, 971,5 adet captagon, 0,93 gram tütün ile karışık kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Serinyol Mahallesi’nde bulunan bir evde yapılan arama da 134,7 gram kubar esrar, 971,5 adet captagon, 0,93 gram tütün ile karışık kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.E. hakkında adli işlem yapılırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.