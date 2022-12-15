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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Hatay’ın İskenderun ve Payas ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı.
HATAY 15.12.2022, 14:52
Hatay’ın İskenderun ve Payas ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ve Payas ilçelerinde otoban ile şehir merkezinde şüphe üzerine durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada 235 gram metamfetamin, 11 adet captagon, 1 adet sentetik ecza, 2 adet payp, 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K., V.G., S.A., E.İ.K., M.M.C. ve A.V.Ö. adlı 6 kişi adli gözaltına alındı.