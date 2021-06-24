Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 424 gram esrar ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Gazi Mahallesi’nde bulunan eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 209,2 gram takoz esrar, 215 gram kubar esrar, 1 adet captagon ve 2 bin 300 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.K ve E.U’nun hakkında adli işlem yapıldı.