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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’dın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

HATAY 16.06.2022, 13:11
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’dın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ile Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çerçevesinde yürütülen çalışma sonucunda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. S.A., G.D., C.A.Ş., A.B. ve U.Ç. isimli şahıslara ait araçlarda 2 uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 200 gram eroin, 77 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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