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Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 498,46 gram metamfetamin, 15,66 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
HATAY 20.10.2022, 13:13 20.10.2022, 13:24
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. E.D.’nin Antakya Narlıca Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada 498,46 gram metamfetamin, 15,66 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.D. hakkında adli işlem yapıldı.