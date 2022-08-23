banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY 23.08.2022, 12:09
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada,

Harbiye Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yapılan aramada boyları 30 cm ile 250 cm arasında değişen 18 kök Hint keneviri, 18.07 gram kubar esrar, 1 adet metal esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A.A. ve N.Y. gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu