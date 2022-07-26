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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

HATAY 26.07.2022, 09:54
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde N.A.’ya ait ikamette yapılan aramada boyları 40 ile 200 cm arasında değişen 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak N.A.gözaltına alındı.

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