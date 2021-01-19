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Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
HATAY 19.01.2021, 11:46
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, ilçeye bağlı Turfanda Mahallesinde 1 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. M.D. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.Gözaltına alınan M.D. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.