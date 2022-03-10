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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
HATAY 10.03.2022, 11:57
Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesinde bulunan S.S. ve Y.D.’ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yapıldı. 34.3 gram eroin, 0.9 gram metamfetamin, 1.1 gram kannabinoid ve 1 adet suboxone hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.