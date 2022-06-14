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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 195 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

HATAY 14.06.2022, 15:31
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 195 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya’nın Gökçegöz Mahallesinde bulunan bir ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada boyları 30 ile 150 cm arasında değişen 195 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Daha önce aynı suçtan tutuklanan T.A. gözaltına alındı.

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