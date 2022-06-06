Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Emek Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 127 adet captagon, 1,12 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.K. ve Z.U. gözaltına alındı.